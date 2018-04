Colômbia teme que Copa eleve abstenção na eleição Os candidatos Juan Manuel Santos e Antanas Mockus conclamam os eleitores a derrotar a abstenção de votos na eleição presidencial na Colômbia, neste domingo. Historicamente, as abstenções têm superado 50% no país. Há temor que o nível de abstenção possa ser mais elevado agora que a eleição ocorre em meio às partidas da Copa do Mundo.