Collor vai presidir Comissão de Relações Exteriores Ofuscado pelo poder de José Sarney (PMDB-AP) e pelo oposicionismo de Itamar Franco (PPS-MG), também ex-presidentes, o senador Fernando Collor (PTB-AL) ganhou um palco particular para se projetar: foi eleito para comandar a Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado. Nos últimos dois anos, Collor chefiou a Comissão de Infraestrutura, que fiscaliza as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Como aliado, não causou problemas ao Planalto.