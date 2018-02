Collor vai concorrer ao governo de Alagoas

Ada declarou à imprensa que Collor ligou de Brasília e pediu que a notícia da pré-candidatura dele fosse divulgada entre as lideranças políticas locais. Para Ada, a decisão do ex-presidente de disputar de novo o governo alagoano é irreversível. "O senador Collor é muito determinado e pelo tom de voz ele não vai voltar atrás na sua candidatura ao governo", afirmou Ada, em entrevista à imprensa local. Além de suplente, ela é prima do senador e já o substituiu no Senado. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, também é outro defensor intransigente da candidatura de Collor ao governo.

Com ou sem Collor na disputa, o ex-governador Ronaldo Lessa (PDT) diz que não abre mão da sua pré-candidatura ao governo. Ele recebeu a garantia do ministro do Trabalho e presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, de que é o candidato do Palácio do Planalto em Alagoas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.