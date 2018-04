Collor já articula agenda da Comissão de Infraestrutura

Após vencer a senadora Ideli Salvatti (PT-SC) na disputa pela presidência da Comissão de Infraestrutura do Senado, o ex-presidente Fernando Collor, senador pelo PTB de Alagoas, tem se articulado para demonstrar que trabalhará com o governo na comissão e para diminuir o mal-estar causado pela derrota da senadora petista. Ontem mesmo, Collor telefonou para a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, com a intenção de marcar uma reunião para falar dos trabalhos da comissão que preside. Veja também: Eleição de Collor não deveria surpreender PT, afirma Lula Collor: Da vitória sobre Lula em 1989 à cassação em 1992 Eleição de Collor para comissão enfraquece PT e reforça PMDB Collor é eleito presidente da Comissão de Infraestrutura Assuntos estratégicos passam pela Comissão de Infraestrutura: de temas relacionados a obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) a nomeações de diretores de agências reguladoras. Collor recebeu também telefonema do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, para marcar uma conversa. Porém, ainda não há data agendada para o encontro.