Collor estima 3 anos para construção de 1 mi de casas

A Comissão de Infraestrutura aprovou hoje um extenso cronograma de audiências públicas que serão realizadas a partir de abril. Ao todo, a comissão pretende realizar 13 audiências para debater temas variados na área, como energia elétrica, petróleo e biocombustíveis, telecomunicações, infraestrutura urbana, logística e a situação das agências reguladoras. O ciclo de debates também incluirá palestras macroeconômicas para tratar da crise. Ficou acertado na comissão que os debates serão feitos sempre às segundas-feiras a partir das 18 horas. Ainda não há uma data marcada para o início das audiências.

Collor conversou com os jornalistas ao deixar a reunião semanal da comissão e reagiu com bom humor às perguntas da equipe do programa humorístico CQC, da TV Bandeirantes. Ao ser questionado pelo CQC se tem planos para voltar à presidência da República, Collor respondeu negativamente e afirmou que pretende continuar seu mandato no Senado. O repórter do CQC então provocou: "então, não preciso me preocupar com minha poupança?". Collor apenas riu.