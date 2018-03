Collor e tucanos emperram indicação de embaixadores

O PSDB está impedindo a análise das indicações de diplomatas. Comandada pelo tucano Eduardo Azeredo (MG), a comissão se transformou, nas últimas semanas, em palco para críticas ao comportamento de Lula com relação a temas polêmicos, como o Irã - que estaria construindo a bomba atômica - e a falta de solidariedade do governo com os presos políticos em Cuba que fazem greve de fome.

Em menos de um mês, a comissão inviabilizou a indicação de dois embaixadores. No dia 11, o senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) impediu a sabatina do diplomata José Antonio de Carvalho para o cargo de embaixador do Brasil na Venezuela.

Antes dele, no dia 25 de fevereiro, o ex-presidente da República e hoje senador Fernando Collor de Mello (PTB-AL), um aliado do governo Lula, suspendeu o exame da indicação do diplomata Fernando Simas Magalhães, escolhido para ser embaixador no Equador. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.