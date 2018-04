Collor é eleito presidente da Comissão de Infraestrutura

Em uma disputa acirrada com o PT, o senador Fernando Collor de Mello (PTB-AL) foi eleito nesta quarta-feira, 4, presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado. A votação foi secreta e o ex-presidente obteve 13 votos, enquanto a senadora Ideli Salvatti (PT-SC) recebeu 10 votos. O PMDB e o DEM se juntaram ao PTB de Fernando Collor para derrotar o PT. A favor de Ideli votaram três senadores do PSDB, um senador do PR, um do PCdoB e dois do PDT. Apesar do voto aberto declarado pelo líder do PSDB, Arthur Virgílio, que anunciou a posição fechada de seu partido, o tucano Marconi Perillo (PSDB-GO) não compareceu à votação da comissão. Diante disso, foi chamado o suplente, senador Antonio Carlos Magalhães Júnior (DEM-BA), o que resultou em um voto a mais a favor de Collor. Nos bastidores, Perillo havia comentado que não participaria da votação porque não votaria em Ideli.