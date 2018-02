Collor deve disputar governo de AL, dizem assessores

O senador Fernando Collor de Mello (PTB) não confirma e nem desmente, mas seus assessores mais próximos deixam claro que ele é candidato ao governo de Alagoas nas eleições deste ano. A decisão já estaria tomada, mas o ex-presidente da República ainda aguarda o momento certo para oficializar sua pré-candidatura. Um dos diretores da Organização Arnon de Mello - complexo de comunicação administrado pela família Collor - disse que o senador já teria até um pré-candidato a vice: o deputado federal Joaquim Beltrão (PMDB).

Esse diretor, que pediu para não ser identificado, afirmou ainda que o convite a Beltrão teria sido feito pelo próprio Collor, após encontros informais do senador com lideranças políticas de vários partidos, no último final de semana. Ainda de acordo com ele, o ex-presidente teria em mãos pesquisas de intenção de voto que lhe dariam uma liderança folgada na disputa pelo governo do Estado.

Outro fato político que estaria contribuindo para a pré-candidatura de Collor é a saída do deputado federal Benedito de Lira (PP) do chamado "Chapão", que reúne vários partidos em torno do nome do ex-governador Ronaldo Lessa (PDT). Para os assessores de Collor, a saída de Lira teria "implodido" o "Chapão". O deputado do PP é candidato ao Senado e na semana passada declarou apoio à pré-candidatura de Teotonio Vilela Filho (PSDB) à reeleição. Com isso, o prefeito de Maceió, Cícero Almeida (PP), ficou isolado, já que continua insistindo no apoio a Lessa. Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.