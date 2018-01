Collor diz que denúncia foi construída sob sucessivos lances espetaculosos

Brasília - O senador e ex-presidente Fernando Collor (PTB-AL) afirmou que a denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra ele, por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobrás, foi construída sob "sucessivos lances espetaculosos".

"Como um teatro, o PGR encarregou-se de selecionar a ordem dos atos para a plateia, sem nenhuma vista pela principal vítima dessa trama, que também não teve direito a falar nos autos", disse Collor, em mensagem por meio de duas redes sociais.

O ex-presidente disse ter solicitado por duas vezes dar depoimento no inquérito a que responde desde o início do ano. Segundo ele, os depoimentos foram marcados, mas "estranhamente" desmarcados às vésperas das datas estabelecidas.

"Se tivesse havido respeito ao direito de o senador se pronunciar e ter vista dos autos, tudo poderia ter sido esclarecido. Fizeram opção pelo festim midiático, em detrimento do direito e das garantias individuais", criticou.

O ex-presidente, o principal crítico público da recondução de Janot, que será sabatinado pelo Senado na próxima semana, não apareceu no plenário ou em comissões do Senado durante todo o dia. Fez uma passagem relâmpago no plenário por volta das 18 horas para registrar a presença do dia diante de um plenário praticamente vazio. Ficou 30 segundos no local e depois deixou o ambiente.