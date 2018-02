Collor confirma pré-candidatura ao governo de Alagoas

Collor afirmou também que gostaria de ter como seu candidato a vice o deputado federal Joaquim Beltrão (PMDB), ex-prefeito de Coruripe. No entanto, o petebista compreendeu a dificuldade de ter Beltrão na sua chapa, porque o senador Renan Calheiros, presidente do PMDB de Alagoas, já declarou apoio à pré-candidatura do ex-governador Ronaldo Lessa ao governo do Estado pelo PDT.

Para a presidência da República, Collor disse que apoia e vai trabalhar na campanha da ex-ministra Dilma Rousseff, pré-candidata do PT. "Não desmerecendo os outros candidatos, eu considero a ex-ministra Dilma Rousseff como a pré-candidata mais preparada para presidir o Brasil e dar continuidade ao trabalho do presidente Lula", afirmou Collor.

Quanto à rejeição do PT a seu nome, Collor disse esperar que essa questão seja superada. "Existem políticos que gostam muito de ser votados, não importa por quem, mas fazem restrições quando se trata de apoiar esse ou aquele candidato. Isso tem que mudar", afirmou o ex-presidente. Collor disse ainda que além do PMDB, do PT, do PDT e do PCdoB gostaria muito de contar com o apoio do prefeito de Maceió, Cícero Almeida (PP).

Avenida Lula

Falando como presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Collor anunciou o repasse de R$ 350 milhões para a construção da Avenida Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que irá interligar a Vila Brejal ao distrito de Fernão Velho, em Maceió.

Segundo Collor, a obra integra um marco regulatório da Comissão de Infraestrutura, composta por quatro projetos voltados para o saneamento básico, o desassoreamento da Lagoa Mundaú e a integração do centro da cidade à periferia da capital alagoana. Os recursos para essa obra, segundo o senador do PTB, já estão assegurados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2.