Coligações do PT em 2014 passarão por aval da cúpula

No terceiro item do texto diz: "Respeitada a autonomia e a disputa interna a respeito do processo de escolha das pré-candidaturas majoritárias e da discussão sobre alianças eleitorais estaduais, a chapa final com a definição sobre coligações, em cada Estado, somente poderá ser registrada perante a Justiça Eleitoral após a devida aprovação pela direção nacional".

A resolução também diz que os diretórios estaduais serão orientados para que as coligações atendam às diretrizes sobre tática eleitoral e política de alianças a serem aprovadas para as eleições de 2014. No encontro também foram aprovadas diretrizes em que estabelecem o calendário eleitoral do partido. De acordo com o documento, candidaturas do PT às eleições de 2014 serão estabelecidas até 10 de fevereiro de 2014, em cada Estado, pela respectiva comissão executiva estadual. Eventuais prévias serão realizadas, nos finais de semana, entre os dia 5 e 13 de abril.