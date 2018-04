Coligação vai ao TSE contra 1.º colocado A coligação Todos Por Criciúma, que apóia o candidato Acelio Casagrande (PMDB), segundo colocado na eleição para prefeito, entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que liberou o prefeito eleito, Clesio Salvaro (PSDB), do pagamento de multa por propaganda irregular. A coligação afirma que Salvaro, então deputado estadual, usou seu site para divulgar a candidatura antes do prazo permitido.