Coligação PMDB, PT e PPS vence em José Boiteux (SC) Alcino Pereira (PPS) e Emerson Dell Agnollo (PMDB) são os novos prefeito e vice-prefeito de José Boiteux (SC), com 50,54% dos votos válidos. O resultado foi informado às 19 horas pelo twitter do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. O novo prefeito faz parte da coligação "Trabalho, Compromisso com o Povo Boitense" (PMDB, PT e PPS) e a vitória foi obtida com apenas 34 votos de vantagem: foram 1.585 votos, enquanto os concorrentes Jonas Pudewell (DEM) e Josélio da Silva (PSDB) receberam 1.551 (49,46%).