Coligação de Marta pede ao TSE cassação de Kassab A coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT, PCdoB, PSB, PDT, PTN), que apoiou a petista Marta Suplicy nas eleições municipais de 2008 à prefeitura de São Paulo, entrou ontem com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a cassação do prefeito Gilberto Kassab (DEM). A coligação também solicita a aplicação de multa, ainda de valor indefinido, contra o democrata e a perda do mandato da peemedebista Alda Marco Antônio, vice-prefeita de São Paulo. O pedido de cassação já foi rejeitado na primeira e segunda instâncias da Justiça Eleitoral.