Coligação de Dilma muda resumo de programa no TSE O advogado da coligação "Para o Brasil Seguir Mudando", Sidney Neves, protocolou nesta noite no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um novo resumo do programa de governo da candidata petista à Presidência da República, Dilma Rousseff. Segundo Neves, o programa protocolado mais cedo, por equívoco, era apenas uma proposta aprovada no Congresso do PT, realizado em 4 de fevereiro passado.