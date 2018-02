Colher 'dividendo político' de gestão é legítimo, afirma Serra

No comando do maior Estado do País, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou na última terça-feira ser legítimo usar ações de governo para "colher dividendos políticos". Ele é um dos nomes do partido para a disputa da Presidência da República em 2010. "A gente saber o que nós mesmos fizemos (no governo) é muito importante para poder explicar, defender e inclusive colher dividendos políticos, o que é legítimo dentro de uma ação governamental", afirmou o tucano, ao participar de cerimônia para sanção de um projeto de lei que tem como beneficiários em potencial cerca de 220 mil professores.

A declaração foi feita para uma plateia de parlamentares e dirigentes de escolas no momento em que Serra enfatizava a necessidade de todos conhecerem a fundo os detalhes do Programa de Valorização pelo Mérito. A nova medida permitirá aos professores da rede estadual até quadruplicar o salário ao longo da carreira. Entretanto, ele foi breve no comentário e não deu detalhes de como acredita que deveria ser feita essa "colheita" política.

Na esfera federal, o PSDB e o DEM acionaram na Justiça o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, com a acusação de uso eleitoral de eventos rotineiros de governo. O caso que levou à representação foi a visita de ambos às obras de transposição do Rio São Francisco neste mês.

O secretário estadual da Educação, ex-ministro Paulo Renato, que acompanhou Serra na cerimônia, afirmou que a lei sancionada ontem à tarde poderia sim trazer "dividendos políticos". "A médio prazo certamente terá." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.