Coletivo carioca promove abaixo-assinado pela cassação do mandato de Bolsonaro

O Coletivo RJ Memória Verdade Justiça abriu nessa segunda-feira, 18, um abaixo-assinado virtual para pedir a cassação do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ). A meta da iniciativa é coletar o mínimo de 15 mil assinaturas para pedir a abertura de processo contra o parlamentar por quebra de decoro parlamentar.

No site, o coletivo carioca critica duramente a manifestação de Bolsonaro na sessão que votou pela admissibilidade do processo de impeachment contra Dilma Rousseff: "Um dos representantes eleitos pelo Estado do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro dedicou seu voto 'aos militares de 64, hoje e sempre' e ao coronel Brilhante Ustra, responsável por torturar, estuprar e matar milhares de pessoas como chefe do DOI-CODI", diz o texto.

Até as 17h30, a página havia recebido mais de 13 mil apoiadores. Luciana Genro (PSOL-RS), ex-candidata à Presidência em 2014, divulgou a assinatura do documento. Após o recolhimento das assinaturas, a lista será entregue ao Ministério Público federal e ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que poderão dar sequência ao caso. A ação está hospedada no site change.org, a maior plataforma de abaixo-assinados do mundo, com 70 milhões de usuários em 186 países.

O Coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça é um grupo que reúne diversas entidades e pessoas com o objetivo de promover ações relacionadas ao campo da Memória, Verdade e Justiça.