Colegiado da OAB lança nota de repúdio a atos secretos O Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que esteve reunido hoje em Maceió (AL), divulgou nota "de repúdio aos escândalos do Senado" - centenas de atos secretos que autorizaram criação de cargos, nomeações e aumentos salariais. "Mais que isso, repudia os termos do pronunciamento feito por seu presidente, José Sarney, da tribuna do Senado, quando procurou eximir-se de responsabilidades", diz a nota.