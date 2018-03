Código Florestal pode não ser votado hoje, diz Maia

O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), está no Palácio do Planalto tentando fechar um acordo em torno do projeto. A presidente Dilma Rousseff não aceita a emenda apresentada pelo PMDB e apoiada pelos partidos da base que prevê anistia a produtores rurais que desmataram Áreas de Proteção Permanente (APPs) até 2008.

A proposta do governo é que nas pequenas propriedades (até quatro módulos fiscais), as APPs às margens dos rios só poderão ocupar até o limite de 20% da área. "Estamos tentando fechar um acordo e chegar ao máximo de entendimento", completou Maia.