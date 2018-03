Cobrança da oposição sobre Palocci é natural, diz Costa O líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), afirmou hoje que é "natural" a cobrança da oposição sobre o aumento do patrimônio do ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, mas deu a entender que o governo continuará mobilizado para impedir a convocação do ministro para dar explicações no Congresso.