Coalizão do governo está 'capenga', dispara Renan Calheiros

Brasília - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), reclamou nesta terça-feira, 24, que a coalizão do governo da presidente Dilma Rousseff está "capenga". A queixa do peemedebista se deu horas depois do jantar realizado no Palácio do Jaburu, na segunda-feira, 23, residência oficial do vice-presidente da República e presidente do PMDB, Michel Temer, que contou com a presença de integrantes da equipe econômica do governo e do ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante.

No encontro, a cúpula peemedebista afirmou aos integrantes do governo que não é chamada a participar das principais discussões do Executivo, sendo acionada apenas nos momentos de dificuldade. "O PMDB quer dar um fundamento à coalizão, quer participar da definição das políticas públicas. Essa coalizão, ela é capenga porque o PMDB, que é o maior partido, do ponto de vista da coalizão, ele não cumpre o seu papel", afirmou Renan, na chegada ao Senado nesta manhã.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.