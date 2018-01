Coaf também confirma conta de Maluf na Suíça A presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do Ministério da Fazenda, Adrienne Senna, confirmou que o ex-prefeito Paulo Maluf teve uma conta na Suíça. "Já sabíamos dessa informação, mas, para a investigação, são necessários documentos formais", afirmou. Ontem, em entrevista exclusiva ao Estado, o procurador-geral do Cantão de Genebra, Bernard Bertossa, reconheceu que Maluf manteve contas em instituições financeiras daquele país. Segundo Adrienne, a informação não é nova para o governo brasileiro, que já vem investigando o caso desde o ano passado. A presidente do Coaf disse que o órgão não está mais atuando nesse caso. O Coaf se desligou das investigações quando os Ministérios Públicos Federal e Estadual em São Paulo assumiram as apurações. Já a secretária nacional de Justiça, Elizabeth Susekind, considerou que as declarações de Bertossa são uma "novidade formal". "Nunca tínhamos recebido informação formal de que haveria, de fato, as contas", disse a secretária. Elizabeth também comentou a informação do procurador suíço, de que o dinheiro de Maluf teria sido transferido para outra praça financeira. Citando o exemplo do juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto, a secretária afirmou que o fato de os recursos de Maluf terem saído da Suíça não enterram as esperanças de localizá-los novamente. "Tem como continuar rastreando, fizemos isso com o Nicolau", afirmou. Graças a um acordo de cooperação com os Estados Unidos, o governo descobriu posteriormente que o dinheiro de Nicolau, retirado das Bahamas, estava aplicado em Miami, num apartamento, completou a secretária. Com esse exemplo, Elizabeth defendeu a realização de vários acordos de cooperação internacional entre o Brasil e outros países. Segundo ela, um desses acordos será assinado em fevereiro com as Bahamas. O Brasil está negociando cooperações semelhantes com Líbano, Itália, Áustria e Alemanha, informou a secretária. No acordo com as Bahamas, está previsto um dispositivo que permitirá o congelamento dos recursos de investigados, evitando que eles sejam transferidos para outros países. "A criminalidade eletrônica migra de um lugar para outro com uma facilidade monstruosa", observou a secretária.