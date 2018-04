CNT/Sensus: Serra cai em pesquisa com lista para 2010 O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), lidera a pesquisa da CNT/Sensus de intenção de votos para a eleição presidencial de 2010, realizada com apresentação de lista de possíveis nomes para a disputa. Apesar disso, a intenção de votos de Serra recuou de 46,5% para 42,8% de dezembro para janeiro. Em segundo lugar aparece a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, cuja intenção de votos passou de 10,4% para 13,5% no mesmo período. Em terceiro lugar ficou a ex-senadora Heloísa Helena, que recuou de 12,5% para 11,2%. A pesquisa CNT/Sensus foi divulgada hoje. Os votos brancos e nulos caíram de 17,2% para 16,5% e o porcentual de indecisos subiu de 13,4% para 16,1%. O diretor da Sensus, Ricardo Guedes, afirmou que a alta no número de indecisos está relacionada à aproximação da campanha eleitoral, que leva a um movimento de avaliação dos eleitores sobre as opções. Em outra lista, em que concorre, ao invés de Serra, o governador de Minas Gerais, Aécio neves, o PSDB continua na liderança, mas com intenção de voto significativamente menor. Aécio concentra 23,3% das intenções, em queda ante os 25,3% do levantamento anterior. Nessa lista, a ex-senadora Heloísa Helena aparece em segundo lugar, com 18,2%, ante 19,1% em dezembro. "Parte dos votos do Serra vão para a Heloísa Helena", disse Guedes. Dilma ficou em terceiro com 16,4% dos votos, ante 12,9% em dezembro. Brancos e nulos passaram de 26,1% para 23,5% no mesmo período e os indecisos subiram de 16,7% para 18,7%. Segundo turno Numa simulação de segundo turno entre Serra e Dilma, o tucano venceria com 50,8% dos votos contra 16,6% da petista. Em dezembro, na simulação de segundo turno, Serra tinha 53,7% e Dilma, 14,5%. Na disputa entre Aécio de Dilma, o tucano teve 30,4% das intenções de voto e a ministra, 23,9%. No levantamento anterior, Aécio tinha 32,3% e Dilma, 20,2%. Em uma simulação de segundo turno entre Serra e Ciro Gomes, o governador paulista teve 50,2% das intenções e Ciro ficou com 14,7%, ante 52,7% e 13,9%, respectivamente, em dezembro. Na simulação entre Aécio e Ciro Gomes, a vitória tucana é mais apertada. Aécio aparece com 29,1% e Ciro, com 24,7%, ante 30,2% e 23,7%, respectivamente. Segundo o presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Clésio Andrade, a queda nas intenções de voto dos candidatos tucanos, Serra e Aécio, é uma consequência negativa da disputa entre os dois pela indicação do partido à disputa presidencial em 2010.