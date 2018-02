CNT/Sensus: Lula teria 18,6% dos votos para 2010 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto na pesquisa espontânea para a eleição presidencial de 2010 realizada pela CNT/Sensus. Mesmo não podendo se candidatar à reeleição, Lula foi citado por 18,6% dos entrevistados, liderando as intenções de voto espontâneo. Em segundo lugar apareceu o governador de São Paulo, José Serra, com 5,1% das intenções, seguido de Aécio Neves, com 3%, Geraldo Alckmin com 2,1%, Ciro Gomes com 1,2% e Fernando Henrique Cardoso com 1%. O diretor da Sensus, Ricardo Guedes, destacou o fato de que 57,1% dos entrevistados não indicaram nenhum candidato, o que somado com os 18,6% atribuídos a Lula mostra um cenário eleitoral para 2010 ainda bastante indefinido.