CNT/Sensus: Lula lidera na corrida presidencial de 2010 Em pesquisa espontânea para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2010, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, embora não possa se reeleger, lidera com 21,3% das intenções de voto, de acordo com levantamento realizado pela CNT/Sensus em janeiro divulgado hoje. Em segundo lugar aparece o governador tucano de São Paulo, José Serra, com 8,7%, seguido do governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), com 3,9%. A ministra-chefe da Casa Civil e pré-candidata do PT à sucessão de Lula, Dilma Rousseff, apareceu em quarto lugar, com 2,5%. Na sequência aparecem Geraldo Alckmin (1,3%), Ciro Gomes (1,2%) e Heloísa Helena (0,8%). O presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Clésio Andrade, afirmou que o fato de o presidente Lula liderar a pesquisa espontânea, mesmo sem poder ser eleito para um terceiro mandato seguido, reflete o "lulismo", que tornou o presidente a "âncora da esperança".