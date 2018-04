CNT/Sensus: Lula aumenta capacidade de transferir voto

Segundo o coordenador da pesquisa, Ricardo Guedes, essa situação mostra que, embora tenha havido uma piora da avaliação do governo, a população começa a tomar partido e a entrar mais no clima da eleição. Uma prova disso, segundo ele, é o fato de que o porcentual dos que responderam na pesquisa espontânea que votariam em Lula para presidente caiu de 21,3% em janeiro para 16,2% em março.

Como o presidente não pode disputar um terceiro mandato, a redução do porcentual de pessoas que dizem que querem votar nele mostra que a população começa a se informar sobre o pleito. De acordo com Guedes, essa maior transferência de votos do presidente pode ser notada também pelo crescimento das intenções de voto na ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que seria a candidata favorita de Lula.