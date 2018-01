CNT/Sensus faz nova pesquisa para Presidência A Confederação Nacional do Transporte (CNT), por meio do Instituto Sensus Pesquisa e Consultoria, registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pesquisa de intenção de votos para presidente da República nas eleições gerais de outubro. O Sensus vai ouvir dois mil eleitores em 195 municípios distribuídos entre os 24 Estados das cinco regiões do País. O levantamento começa nesta terça e termina na quinta-feira (6). A comunicação da pesquisa ao TSE é determinada pelo artigo 33 da Lei 9.504/97 (lei das eleições), que obriga as empresas a prestarem à Justiça Eleitoral todas as informações pertinentes a pesquisas de opinião pública sobre as eleições ou relativas aos candidatos até cinco dias antes da divulgação. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro no TSE sujeita o responsável a multa variável entre 50 mil e 100 mil Ufirs.