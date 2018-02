CNT/Sensus divulga nova pesquisa de opinião A opinião da população sobre a fidelidade partidária é uma das novidades da 90ª pesquisa CNT/Sensus, que será divulgada hoje, em Brasília (DF). Além da medição sobre a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a instituição perguntou aos entrevistados se o mandato parlamentar deve pertencer ao político ou ao partido. O levantamento vai mostrar também as preferências da população sobre as eleições de 2010 para a Presidência da República.