CNT/Sensus divulga hoje resultado de pesquisa O caso Francenildo, o resultado das CPIs no Congresso Nacional e a verticalização nas eleições de outubro são alguns itens incluídos na 81ª Pesquisa Sensus que será divulgada hoje (11) em Brasília. O trabalho, foi encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e apurou a opinião da população sobre o peso da carga tributária, as invasões do MST e qual o principal problema que o próximo presidente irá enfrentar. Foram ouvidas duas mil pessoas em 195 municípios, no período de 3 a 6 deste mês, que opinaram também sobre saúde, educação, pobreza e violência no País.