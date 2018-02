CNT/Sensus: com 35,7%, Dilma aparece à frente Serra

Como a margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, Dilma e Serra estão em situação de empate técnico. Segundo o diretor da Sensus, Ricardo Guedes, considerando o espaço para intersecção da margem de erro para dois pré-candidatos, Dilma e Serra, a probabilidade de empate é de 68%. Já a probabilidade de a petista estar efetivamente à frente do tucano é de 32%.

Em uma segunda lista induzida, apenas com os principais nomes, o ex-governador de São Paulo ainda mantém a liderança numérica com 37,8%, mas seguido muito de perto por Dilma, com 37%. Marina tem 8% das intenções de voto nesta lista com três nomes. Na lista mais ampla, com 11 pré-candidatos, a pré-candidata do Partido Verde (PV) também aparece na terceira posição, mas com 7,3%.

Marina antecede nesta lista ampliada os seguintes pré-candidatos: José Maria Eymael (PSDC), com 1,1%; Américo de Souza (PSL), com 1%; Mario de Oliveira (PTdoB), com 0,4%; Plínio de Arruda Sampaio (Psol), com 0,4%; Zé Maria (PSTU), com 0,4%; Rui Costa Pimenta (PCO), com 0,2%; Levy Fidelix (PRTB), com 0,1% e Oscar Silva (PHS), com 0,1%.