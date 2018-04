CNT/Sensus: aprovação ao governo Lula cai para 62,4% Sob efeito da crise econômica global, a aprovação ao governo Lula e avaliação pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva colhidas pela pesquisa CNT/Sensus caíram em março, ante números de janeiro, para os menores níveis desde abril de 2008. Segundo levantamento, feito com dois mil entrevistados em 24 Estados brasileiros entre os dias 23 e 27 de março, a avaliação positiva do governo Lula caiu dos 72,5% de janeiro para 62,4% em março. Em abril do ano passado, a aprovação era de 57,5%. Já a aprovação pessoal do presidente Lula teve um recuo de 84% em janeiro para 76,2% em março. Em abril de 2008, era de 69,3%.