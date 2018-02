CNT/Sensus: 9,6% votariam em quem Lula apoiar A pesquisa CNT/Sensus mostrou que 9,6% dos entrevistados votariam somente em um candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições municipais deste ano. Outros 27,2% disseram que poderiam votar no candidato do presidente. Segundo o diretor da Sensus, Ricardo Guedes, a soma dos dois resultados forma o chamado limite de voto transferido pelo presidente. De acordo com a pesquisa, 25,9% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum no candidato de Lula. Um nível de rejeição que não inviabiliza as candidaturas apoiadas por Lula, avalia Guedes, o que ocorreria se a rejeição superasse 40%. Outros 35% dos entrevistados disseram que só decidiriam votar em um candidato apoiado por Lula depois de conhecê-lo. A CNT/Sensus também pesquisou a transferência de votos pelos governadores. Para 6,8% dos entrevistados, o único candidato que votariam seria o apoiado pelo governador do Estado, enquanto 27,4% poderiam votar no candidato apoiado por um governador de outro Estado. Outros 25,5% disseram que não votariam de jeito nenhum e 37,5% disseram que só decidiriam depois de conhecer o candidato.