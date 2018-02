CNT/MDA: 61% dizem não ter assistido horário eleitoral

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pesquisa MDA, divulgada na manhã desta quarta-feira, 27, pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), apontou que 61% dos entrevistados disseram não ter assistido ou ouvido o horário eleitoral gratuito e outros 39% disseram que acompanharam os programas. Entre aqueles que assistiram ou ouviram os programas, os entrevistados consideraram a presidente Dilma Rousseff, com 32,3%, a melhor candidata, seguida pela candidata do PSB, Marina Silva, com 19,4% e o candidato do PSDB, Aécio Neves, com 18,1%.

A pesquisa registrou que, para 41,5% dos entrevistados, o impacto dos programas não influenciou na decisão do seu voto. Outros 40,5% disseram que as propagandas reforçaram a sua decisão de votar em um determinado candidato, 11,5% afirmaram terem ficado em dúvida sobre em quem votar e apenas 2,3% disseram que os programas mudaram sua decisão de voto.

Apenas 12,2% disseram que pretendem acompanhar os programas todos os dias e a imensa maioria, 51,2%, afirmaram pretendem acompanhar de "vez em quando". Outros 35,6% afirmaram que não vão acompanhar por não terem interesse.

Ao todo, 44,8% dos entrevistados disseram que o programa eleitoral na TV pode ter influencia na decisão de voto, 23,8%, as reportagens veiculadas na mídia.

Mudança

O levantamento apontou que 35,2% dos entrevistados afirmaram que, em relação ao próximo presidente, é a favor de mudar totalmente a forma atual de governar. Outros 34,7% disseram ser a favor da mudança da maioria das ações. Um contingente de 23,5% dos entrevistados disse ser a favor da manutenção da maioria das ações e apenas 5,6% defendem que se mantenha totalmente a forma atual de governar.

Em relação ao grau de interesse na eleição para presidente da República deste ano, 28,9% disseram ter pouco interesse, outros 28,5% disseram ter interesse médio, 21,6% nenhum interesse e 20,7% muito interessado na disputa. Ao todo, 77,6% dos entrevistados disseram que não está satisfeito com o modo de se fazer política no Brasil e outros 19,1% está satisfeito. Não souberam ou não opinaram somam 3,3%.

Foram entrevistadas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 24 unidades da federação das cinco regiões, entre os dias 21 e 24 de agosto de 2014. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.