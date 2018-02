CNT divulga pesquisa eleitoral na quarta-feira

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulga na próxima quarta-feira (27), às 10h30, o resultado de mais uma pesquisa CNT/MDA com a avaliação dos índices de popularidade do governo e pessoal da presidente Dilma Rousseff. A 120ª pesquisa CNT/MDA aborda ainda os cenários para a eleição presidencial deste ano, que já inclui o nome de Marina Silva como candidata do PSB à Presidência da República.

A pesquisa apresenta também a opinião da população a respeito de seu interesse nas eleições, sobre quais setores do País ela deseja mudanças e o impacto das redes sociais nas eleições. Avalia ainda questões relativas ao medo de viajar de avião e sobre assédio sexual, temas de economia e poder de compra. Nessa rodada, a pesquisa ouviu 2.002 pessoas, em 137 municípios de 24 unidades federativas das cinco regiões. As entrevistas foram feitas entre os dias 21 e 24 de agosto.