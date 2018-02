CNT: Dilma lidera intenção de voto espontânea com 16% A presidente Dilma Rousseff lidera a intenção de voto espontânea para presidente da República , com 16%, segundo divulgou a Confederação Nacional do Transporte (CNT) em parceria com a MDA Pesquisa. Em seguida, aparece o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 9,7% das intenções. Depois estão Marina Silva com 5,8%, Aécio Neves com 4,7%, Eduardo Campos com 1,6% e José Serra com 1%. Geraldo Alckmin e Joaquim Barbosa também apareceram nas respostas, ambos com 0,5% das intenções. O porcentual de pessoas que responderam outros nomes foi de 1,8% e 19,2% disseram que votarão branco ou nulo. A pesquisa foi feita em 135 municípios, de 31 de agosto até 4 de setembro.