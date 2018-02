CNMP: Presença de Demóstenes no MP é inconveniente O ex-senador Demóstenes Torres permanecerá afastado do cargo de procurador no Ministério Público de Goiás por pelo menos mais 60 dias. A conselheira Cláudia Chagas, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), prorrogou o prazo de afastamento, que terminaria neste domingo (30).