CNMP deve examinar à tarde parecer contra Bandarra O presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e procurador-geral da República, Roberto Gurgel, marcou para o início da tarde o julgamento do parecer da comissão de sindicância que apurou supostas falhas funcionais contra o procurador-geral de Justiça do Distrito Federal, Leonardo Bandarra, e a promotora de Justiça Deborah Guerner. O Conselho iniciou a reunião às 9 horas para examinar 97 processos. O processo referente aos representantes do Ministério Público do DF será o quinto de hoje, por pedido de preferência.