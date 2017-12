CNMP define próximos passos do caso de Eduardo Jorge O ex-secretário da Presidência da República Eduardo Jorge Caldas Pereira e os procuradores da República Luiz Francisco de Souza e Guilherme Schelb voltaram a se encontrar nesta terça-feira no Conselho Superior do Ministério Público (CNMP). Encarregado de punir eventuais faltas de procuradores, o CNMP deverá julgar em breve um processo de Eduardo Jorge contra Souza e Schelb. Nele, Eduardo Jorge acusa os dois de perseguição imotivada e de diversas outras irregularidades. A origem de tudo ocorreu em 2000, quando Eduardo Jorge foi acusado de participar de um suposto esquema de desvio de recursos da obra do Fórum Trabalhista de São Paulo. Na sessão desta terça, o relator do caso no CNMP, Hugo Cavalcanti, definiu os próximos passos da representação e ouviu o advogado Alexandre Poletti, indicado como testemunha por Eduardo Jorge.