CNMP conclui pesquisa sobre supersalários em fevereiro O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) deverá concluir até fevereiro levantamento sobre os supersalários nas promotorias de Justiça em todo o País. A apuração corre sob sigilo, informou o Estado. Dados fornecidos exclusivamente por algumas procuradorias de Justiça nos Estados indicam que cerca de 45% dos procuradores ganham acima do teto de R$ 24, 5 mil. O CNMP só vai se manifestar sobre o mapeamento e as providências que deverá tomar quando concluir o trabalho.