CNMP aprova demissão de Bandarra e Deborah Guerner O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aprovou hoje a demissão do ex-procurador-geral de Justiça do Distrito Federal Leonardo Bandarra e da promotora Deborah Guerner. No julgamento do processo administrativo disciplinar contra os dois integrantes do Ministério Público do DF, nove conselheiros votaram pela demissão de Bandarra e apenas um, Achiles Siquara, votou contra a demissão do ex-procurador-geral, por entender que não havia provas suficientes de irregularidades na conduta dele. No caso da Deborah Guerner, a decisão foi unânime.