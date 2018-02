CNM suspende vídeo sobre 'calvário' de prefeitos

Em três minutos, a animação narra a história de um prefeito em sua "jornada cansativa e repetitiva" em Brasília para conseguir a liberação de emendas parlamentares. Após sucessivas viagens, problemas com documentação e atrasos nas verbas, ele é preso por pagar a obra com recursos do orçamento.

Segundo o presidente da CNM, Paulo Ziulkosk, representantes do PT alegaram que a peça seria prejudicial a Dilma por criticar um cenário da administração federal. Ele discorda. "Não é do governo atual. Aquele é o símbolo de todos os governos que, na nossa avaliação, é uma instituição perniciosa para tudo isso que discutimos aqui."

Representantes do PSDB teriam se mostrado favorável à exibição, enquanto os da pré-candidata Marina Silva, por sua vez, alegaram que a decisão final deveria ser da própria CNM. Para Ziulkoski, o veto foi plenamente "democrático e justificável". "Optamos em não mostrar o vídeo, porque era proposta do movimento ouvir com transparência a todos, obter consenso", afirmou.

O vídeo seria exibido durante a apresentação de uma das perguntas finais. Durante a sabatina, o tucano José Serra perguntou pelo filme: "Cadê o vídeo? Foi tirado provavelmente a pedidos", disse.