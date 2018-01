CNJ veta verba de magistrados da Justiça do Trabalho

A PAE é uma verba criada para equiparar, no passado, os vencimentos de juízes e desembargadores aos de deputados. Depois de instituído, o benefício incorporou fatia referente ao auxílio-moradia. Atos do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) determinaram o recálculo da parcela, com a incidência de 11,98% sobre esse auxílio, no período de abril de 1994 e dezembro de 1997.

A União sustenta que essa regra fere entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, cujas decisões são vinculantes, ou seja, devem ser seguidas pelas demais esferas da Justiça. Por isso, requereu ao CNJ o bloqueio dos repasses.

Na prática, a suspensão da PAE já estava em vigor desde o fim de janeiro, quando o Tribunal de Contas da União (TCU), em medida cautelar, impediu o repasse de R$ 818 milhões, previsto para este ano, em diversos benefícios a magistrados da Justiça do Trabalho.

Auditorias da corte mostraram que os passivos reconhecidos pela Justiça do Trabalho podem estar inflados em R$ 1,2 bilhão. O principal motivo seria a aplicação de porcentuais exorbitantes de juros e correção monetária, em desconformidade com a lei.

Parcela referente a esses pagamentos seria quitada em abril para todo o Judiciário, o que mobilizou também o governo. Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, na edição de terça-feira (19), o Ministério do Planejamento pediu a revisão dos débitos não só na Justiça do Trabalho, mas nos demais tribunais do País. Ao todo, eles alcançam R$ 3,6 bilhões. Em sua decisão, o conselheiro Bruno Dantas, do CNJ, cita as conclusões do TCU e diz que o próprio TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho admitiram a existência de irregularidades.

O Conselho Nacional de Justiça deu 15 dias para que o tribunal e o CSJT se pronunciem sobre o tema. Ele requereu ao tribunal de contas informações sobre as auditorias em curso.

O CNJ avalia proposta para uniformizar o pagamento de passivos em todo o Judiciário, o que poderia solucionar os problemas. O texto prevê os porcentuais de juros e correção monetária a serem aplicados, além de proibir que magistrados furem a fila para a quitação dos débitos. Uma minuta de resolução estava na pauta do CNJ na terça-feira (19), mas não foi levada a julgamento. Os conselheiros divergem sobre os índices de correção a serem usados a partir de 2009. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.