CNJ testa modelo piloto de cartórios O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pretende adotar nos cartórios do Piauí um modelo piloto de atendimento, com informatização e capacitação dos funcionários. A experiência é fruto de acordo de cooperação técnica entre o CNJ e a Associação de Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp). A entidade quer reunir 100 delegados, de Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, para reorganizar o serviço. Gerenciamento de rotinas, aprimoramento dos serviços e motivação de pessoal estão entre as sugestões a ser apresentadas.