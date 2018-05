CNJ proíbe TJ-DF de pagar salários superiores ao teto O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou ao Tribunal de Justiça (TJ) do Distrito Federal que pare de pagar salários acima do teto do funcionalismo, que é de R$ 26,7 mil. De acordo com o relatório do CNJ sobre uma inspeção que foi feita em outubro no TJ, 121 servidores do tribunal recebem remuneração superior ao teto que, pela Constituição, deveria ser o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).