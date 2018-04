CNJ pode alterar critério para promoção de juízes

Mendes cobrou magistrados para que fiscalizem os eventuais desvios, ?que recusem os abusos de direitos humanos que se perpetram, que se articulem com o tribunal e com autoridades locais e tenham eventualmente até a coragem de pôr fim a determinado tipo de condição que pode levar ao encerramento de uma unidade prisional?. O ministro defendeu alterações no sistema de promoção. ?Não é razoável que um juiz de execução criminal nunca tenha visitado um presídio.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.