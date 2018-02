CNJ mantém proibição de reeleição no Tribunal de Justiça de São Paulo

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) manteve nesta terça feira, 10, a suspensão da eleição para cargos de direção do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em decisão plenária, por maioria de votos, o Conselho confirmou liminar que impede reeleição para a presidência da Corte paulista.

A liminar fora concedida pelo conselheiro Guilherme Calmon na última quarta feira, 4. O plenário do CNJ confirmou a liminar, que já impedia a participação de todos os desembargadores do tribunal na eleição, prevista para 4 de dezembro.

A decisão suspende os efeitos da Resolução 606/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, por desrespeitar o artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura, que proíbe a reeleição nos tribunais.

O artigo 102 veta, em processo eleitoral, a candidatura de magistrado que já tiver exercido cargo de direção.

Essa restrição, de acordo com a Lei Orgânica da Magistratura, deve vigorar até que se esgotem todos os nomes aptos a disputar o pleito, obedecendo-se a ordem de antiguidade, o que foi ignorado pela norma interna do TJ/SP.

"Defiro liminar para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo abstenha-se de dar abertura ao procedimento eleitoral, com base na Resolução 606/2013/TJ/SP", decretou o conselheiro Guilherme Calmon na liminar da última quarta feira, 4, ratificada na Sessão Plenária do Conselho Nacional de Justiça, por maioria.

Na justificativa da liminar, o conselheiro Guilherme Calmon sustentou que a abertura do processo eleitoral poderia "trazer diversos embaraços para a administração judiciária do TJ/SP, considerando o seu tamanho e importância, a ponto de se multiplicarem procedimentos administrativos perante este Conselho".

A liminar foi concedida, e agora confirmada, atendendo pedido de providências do desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, da 5.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.