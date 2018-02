CNJ faz mutirão em seis cidades De hoje até o dia 16 de outubro, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizará um mutirão carcerário nas cidades de Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziânia, em Goiás. Os municípios foram escolhidos com base no alto índice de violência e poucas varas criminais registrados em cada um. Desde o início dos mutirões, em agosto de 2008, mais de 2,2 mil presos foram soltos e 3,2 mil foram beneficiados.