CNJ determina redução imediata de supersalários no Acre O Conselho Nacional de Justiça determinou a redução imediata dos salários dos desembargadores e funcionários do Tribunal de Justiça do Acre que estiverem com valor superior ao teto de R$ 22.111. O Conselho também resolveu abrir processo administrativo para apurar as razões de esses salários não terem sido reduzidos ao nível do teto. Na sessão desta quarta-feira, o CNJ irá examinar as questões salariais de outros 14 tribunais estaduais de Justiça, incluindo o de São Paulo. O CNJ resolveu também a polêmica em torno do valor exato do teto salarial dos tribunais estaduais de Justiça: o teto R$ 22.111 e não R$ 24.500, valor equivalente à remuneração paga aos ministros do Supremo Tribunal Federal.