CNJ deflagra operação para acelerar julgamentos

O esforço por solucionar esses conflitos com a conciliação entre as partes é parte da "meta 2", estabelecida pelo CNJ, que prevê o julgamento de todos os processos que deram entrada na Justiça até o fim de 2005.

No total, mais de 5,5 milhões de processos precisam ser julgados até o fim do ano para diminuir o congestionamento na Justiça. Apenas em São Paulo, na segunda-feira, 14 acordos foram fechados no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. As ações somam R$ 1,1 milhão.

Sete tribunais já conseguiram zerar o estoque de processos antigos: o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, os Tribunais Regionais do Trabalho da 11ª (Amazonas e Roraima), 13ª (Paraíba), 16ª (Maranhão) e 22ª (Piauí) Regiões e o TRT da 14ª Região (Acre e Rondônia). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.