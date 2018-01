CNJ decide suspender desembargador de Rondônia O Conselho Nacional de Justiça decidiu nesta terça-feira, 08, por maioria, suspender o desembargador Sebastião Teixeira Chaves do cargo de presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia. Teixeira Chaves foi preso na última sexta-feira junto com outros 23 acusados de integrarem quadrilha que desviava recursos públicos do Estado de Rondônia. O conselho também decidiu abrir dois procedimentos para investigar administrativamente as irregularidades. Esses procedimentos podem levar até mesmo a suspensão do cargo de desembargador de Sebastião Teixeira Chaves.